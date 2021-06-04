Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Сенат Чехии готовится голосовать за отстранение Земана, правительство - против

Послы ЕС одобрили запрет для белорусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза - СМИ

Серия взрывов прогремела на складах боеприпасов в Сербии






Британский регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

Пятница, 4 июня 2021, 13:51

Британский регулятор лекарственных средств MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Регулятор сообщил, что после тщательного рассмотрения данных по клиническим испытаниям признал вакцину для этой возрастной группы безопасной и эффективной, и ее преимущества больше, чем потенциальные риски.

Читайте также
Странам ЕС советуют жертвовать вакцины бедным государствам, а не вакцинировать подростков

Теперь вакцинационный комитет, совещательный орган при правительстве, должен решить, будет ли вакцина применяться для подростков.

До сих пор в Британии было разрешено ее применение для людей в возрасте от 16 лет.

Напомним, регулятор ЕС (EMA) одобрил вакцину Pfizer/BioNTech для использования для подростков в конце мая. Ряд стран уже объявили об открытии регистрации на прививку для подростков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua