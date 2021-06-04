Британский регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

Британский регулятор лекарственных средств MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Регулятор сообщил, что после тщательного рассмотрения данных по клиническим испытаниям признал вакцину для этой возрастной группы безопасной и эффективной, и ее преимущества больше, чем потенциальные риски.

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Теперь вакцинационный комитет, совещательный орган при правительстве, должен решить, будет ли вакцина применяться для подростков.

До сих пор в Британии было разрешено ее применение для людей в возрасте от 16 лет.

Напомним, регулятор ЕС (EMA) одобрил вакцину Pfizer/BioNTech для использования для подростков в конце мая. Ряд стран уже объявили об открытии регистрации на прививку для подростков.