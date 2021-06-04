Німеччина пропонує змінити систему голосування в ЄС через постійні вето Угорщини

Німеччина закликала Європейський Союз обговорити можливість голосування спільних заяв із зовнішньої політики кваліфікованою більшістю, а не одноголосно, на тлі постійних блокувань Угорщини.

Про це заявив держсекретар МЗС Німеччини Мігель Бергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Бергер в п'ятницю скептично оцінив недавні кроки Угорщини з блокування заяв ЄС і запропонував провести реформу, щоб дати можливість кваліфікованій більшості голосувати заяви із зовнішньої політики.

Він вважає, що Будапешт перейшов всі межі, заблокувавши наміри ЄС виступити проти Китаю з приводу Гонконгу.

Це вдруге за останні три тижні, коли угорський уряд єдиним серед країн ЄС відмовився приєднатися до інших 26 держав-членів. Раніше Будапешт заблокував заклик до припинення вогню під час недавнього ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Одного голосу достатньо, щоб заблокувати спільні ініціативи з політики безпеки, але Бергер хоче, щоб це змінилося. Політик з команди міністра закордонних справ Гайко Мааса заявив, що спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС не працювала б, якби було так легко заблокувати спільні ініціативи.

"Угорщина знову заблокувала заяву ЄС по Гонконгу. Три тижні тому це було по Близькому Сходу. Нам потрібні серйозні дебати щодо способів управління інакомисленням, включаючи голосування кваліфікованою більшістю", - сказав Бергер.

Раніше ЗМІ писали, що Європейський союз може почати робити заяви від імені 26 країн-членів, а не всіх 27, після серії вето Угорщини із низки питань.