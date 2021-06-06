Угоду про асоціацію планують оновити вже до жовтня - Качка

Частину Угоди про асоціацію України з ЄС планують оновити до жовтня 2021 року - до наступного саміту Україна-ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це заявив торговий представник України Тарас Качка в рамках міжнародної галузевої конференції "GRAIN UKRAINE 2021".

Він зазначив, що у Міністерстві економіки продовжують роботу з європейськими експертами щодо оновлення Угоди про асоціацію, зокрема її торгової частини.

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Передбачається, що до Саміту Україна-ЄС, який має відбутися в жовтні цього року, буде оновлена тарифна частина.

Оновлення Угоди необхідне для того, щоб врахувати зміни, які сталися з часу її підписання.

Раніше в Офісі президента заявили, що хочуть оновлення положень Угоди про асоціацію у частині цифровізації, щоб зафіксувати досягнення України у цій сфері за останні роки.

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