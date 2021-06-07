Боррель закликав світову спільноту відмовитися від "вакцинного націоналізму"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав міжнародну спільноту до координації зусиль з метою досягнення мети вакцинації 60% населення планети до середини 2022 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своїй колонці для РБК.

"У разі збереження розриву в темпах вакцинації ми ризикуємо втратити намічену за останні десятиліття тенденцію скорочення бідності і нерівності в світі. Така негативна динаміка буде стримувати економічну активність і посилить геополітичну напруженість. Для економічно розвинених країн ціна бездіяльності буде вище колективних витрат на допомогу країнам світу в вакцинації. Тому ЄС вітає запропонований Міжнародним валютним фондом план з бюджетом $50 млрд, що передбачає вакцинацію 40% населення планети в 2021 році і 60% - до середини 2022 року", - написав Боррель.

За його словами, для досягнення цієї мети необхідні тісно скоординовані багатосторонні зусилля.

"Слід утримуватися від вакцинної дипломатії, тобто поставок вакцин для реалізації політичних цілей, а також від вакцинного націоналізму, або збереження вакцин тільки для себе. На відміну від інших ЄС з самого початку пандемії відкинув обидва ці шляхи", - наголосив Боррель.

За його оцінкою, Євросоюз зараз "єдиний світовий суб'єкт, який вакцинує своє населення і при цьому експортує великі партії вакцин і значно сприяє їх розподілу в країнах з низьким рівнем доходу".