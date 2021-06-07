Боррель призвал мировое сообщество отказаться от "вакцинного национализма"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал международное сообщество к координации усилий с целью достижения цели вакцинации 60% населения планеты к середине 2022 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в своей колонке для РБК.

"При сохранении разрыва в темпах вакцинации мы рискуем потерять намеченную в последние десятилетия тенденцию сокращения бедности и неравенства в мире. Такая негативная динамика будет сдерживать экономическую активность и усилит геополитическую напряженность. Для экономически развитых стран цена бездействия будет выше коллективных расходов на помощь странам мира в вакцинации. Поэтому ЕС приветствует предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом $50 млрд, что предполагает вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% - к середине 2022 года", - написал Боррель.

По его словам, для достижения этой цели необходимы тесно скоординированные многосторонние усилия.

"Следует воздерживаться от вакцинной дипломатии, то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также от вакцинного национализма, или сохранения вакцин только для себя. В отличие от других, ЕС с самого начала пандемии отверг оба эти пути", - отметил Боррель.

По его оценке, Европейский Союз сейчас - "единственный мировой субъект, который вакцинирует свое население и при этом экспортирует большие партии вакцин и значительно способствует их распределению в странах с низким уровнем дохода".