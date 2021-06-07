Репутація США не покращилась за Байдена в Німеччині і Франції - опитування

Репутація Сполучених Штатів як провідної світової держави постраждала у Франції і Німеччині через те, як Вашингтон реагував на пандемію COVID-19, що забрала життя майже 600 тисяч американців.

Про це свідчить опитування, проведене Німецьким фондом Маршалла та Фондом Бертельсмана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напередодні поїздки президента Джо Байдена в Європу опитування показало, що він не повернув репутацію Сполучених Штатів до того рівня, на якому вона була до пандемії.

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Згідно з американським дослідженням, опублікованим 26 березня, США за часів попередника Байдена Дональда Трампа могли б уникнути близько 400 тисяч смертей, якби впроваджували більш ефективну стратегію.

"Перші три місяці адміністрації Байдена не вплинули на погляди Франції та Німеччини на вплив США в світі", - йдеться в опитуванні людей в 11 країнах.

У середу Байден вирушає в своє перше європейське турне в якості президента, щоб взяти участь в самітах G7, НАТО і Європейського Союзу.

Тільки 51% німців вважають Сполучені Штати надійним партнером, їх частка у Франції складає 60%, у Британії - 67%, а в Польщі - 76%. Менше чверті турків довіряють Сполученим Штатам.

Більшість опитаних респондентів, як і раніше вважають, що Сполучені Штати повинні брати участь в захисті і забезпеченні безпеки Європи - за винятком Швеції, де думки розділилися, і Туреччини.

Опитування проводилося онлайн з 29 березня до 13 квітня. Воно охопило 1000 дорослих в 11 країнах - Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії, Швеції, Туреччині, Великій Британії і США.