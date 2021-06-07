Репутация США не улучшилась при Байдене в Германии и Франции - опрос

Репутация Соединенных Штатов как ведущей мировой державы пострадала во Франции и Германии из-за того, как Вашингтон реагировал на пандемию COVID-19, унесшую жизни почти 600 000 американцев.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Немецким фондом Маршалла и Фондом Бертельсмана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Накануне поездки президента Джо Байдена в Европу опрос показал, что он не вернул репутацию Соединенных Штатов до того уровня, на котором она была до пандемии.

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Согласно американским исследованиям, опубликованным 26 марта, США во времена предшественника Байдена Дональда Трампа могли бы избежать около 400 000 смертей, если бы внедряли более эффективную стратегию.

"Первые три месяца администрации Байдена не повлияли на взгляды Франции и Германии на влияние США в мире", - говорится в опросе людей в 11 странах.

В среду Байден отправляется в свое первое европейское турне в качестве президента, чтобы принять участие в саммитах G7, НАТО и Европейского Союза.

Только 51% немцев считают Соединенные Штаты надежным партнером, их доля во Франции составляет 60%, в Великобритании - 67%, а в Польше - 76%. Менее четверти турок доверяют Соединенным Штатам.

Большинство опрошенных респондентов по-прежнему считают, что Соединенные Штаты должны участвовать в защите и обеспечении безопасности Европы - за исключением Швеции, где мнения разделились, и Турции.

Опрос проводился онлайн с 29 марта по 13 апреля. Оно охватило 1000 взрослых в 11 странах - Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.