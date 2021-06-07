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Зеленський: від Байдена я хотів би розуміння щодо ПДЧ для України

Понеділок, 7 червня 2021, 09:49

Президент України Володимир Зеленський заявив, що при зустрічі з президентом США Джо Байденом хотів би "отримати розуміння" щодо енергетичної безпеки України, Плану дій щодо членства в НАТО і повернення тимчасово втрачених територій.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios, повідомляє "Європейська правда".

"Я хотів би вийти на новий рівень відносин зі США. Я хотів би мати прозорість, розуміння щодо Плану дій членства, щодо енергетичної безпеки України, про допомогу в поверненні наших територій і захисту нашого суверенітету. Насправді я хотів би отримати розуміння - і це не прохання, і безумовно це точно не про гроші", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, яке повідомлення він хотів би передати президенту США Джо Байдену під час наступної розмови.

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"Безпека нашої країни не продається. Якщо ми говоримо про будь-які альтернативи чогось, то що може бути альтернативою безпеки? Тільки щось більш сильне, ніж те, що є зараз. Ось чому я хочу, щоб ми розуміли один одного, з конкретними кроками і точними термінами. Знову ж таки - це важливо для нас тільки тому, що йде війна, і наш час вимірюється не хвилинами, а людськими життями, кількістю життів, які ми сьогодні втрачаємо в цій війні", - додав він.

Зеленський зазначив, що ПДЧ для України міг би стати "справжнім сигналом".

"Я думаю, що якщо нам раді в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас членом, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь віддалене майбутнє і обговорювати це майбутнє. Це питання має бути вирішене негайно… План дій щодо членства - це пряме повідомлення. Це ще не членство, але це реальне бачення України як частини НАТО в осяжному майбутньому", - додав він.

У інтерв’ю Зеленський також сказав, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

За даними джерел Axios Білий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

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