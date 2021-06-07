У Словаччині не виключили допуску в країну іноземців, щеплених "Спутником V"

Словаччина, ймовірно, визнаватиме вакцинацію російською вакциною "Спутник V" у іноземців, оскільки ця вакцина дозволена у країні.

Про це заявив глава МЗС Словаччини Іван Корчок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Російський виробник вакцини проти коронавірусу ще не подавав заявку на реєстрацію в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) та Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

"Однак я припускаю, що ми визнаємо щеплення "Спутник V", оскільки вакцина дозволена в нашій країні, а також використовується Угорщиною", - сказав Корчок.

Державний секретар відомства Мартін Клюс підтвердив, що країна вже повідомила Угорщину про визнання їх вакцинаційної картки та щеплення як російськими, так і китайськими вакцинами. Однак він нагадав, що Австрія досі не визнає щеплення "Спутником V", але китайською вакциною визнає.

"Причина полягає в тому, що китайський виробник вакцин подав заявку на реєстрацію ВООЗ, чого російський виробник не зробив. Це значно полегшує ситуацію", - сказав Клюс.

Словаччина розпочала щеплення російською вакциною у Братиславі та Жиліні в понеділок. Протягом тижня також будуть підключені центри вакцинації в інших регіонах. В даний час вакцинація "Спутником V" призначена для людей у віці від 18 до 60 років.