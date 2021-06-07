В Словакии не исключили допуска в страну иностранцев, привитых "Спутником V"

Словакия, вероятно, будет признавать вакцинацию российской вакциной "Спутник V" у иностранцев, поскольку эта вакцина разрешена в стране.

Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Российский производитель вакцины против коронавируса еще не подавал заявку на регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Однако я предполагаю, что мы признаем прививки "Спутник V", поскольку вакцина разрешена в нашей стране, а также используется Венгрией", - сказал Корчок.

Государственный секретарь ведомства Мартин Клюс подтвердил, что страна уже сообщила Венгрию о признании их прививочной карты и прививки как российскими, так и китайскими вакцинами. Однако он напомнил, что Австрия до сих пор не признает прививки "Спутником V", но китайской вакциной - признает.

"Причина заключается в том, что китайский производитель вакцин подал заявку на регистрацию ВОЗ, чего российский производитель не сделал. Это значительно облегчает ситуацию", - сказал Клюс.

Словакия начала прививки российской вакциной в Братиславе и Жилине в понедельник. В течение недели также будут подключены центры вакцинации в других регионах. В настоящее время вакцинация "Спутником V" предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет.