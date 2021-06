Moderna подала свою вакцину на затвердження у ЄС для щеплення підлітків

Американська фармкомпанія Moderna подала свою вакцину від коронавірусу на розгляд регулятора ЄС і отримання умовного дозволу на використання серед підлітків.

Про це компанія оголосила 7 червня, пише "Європейська правда".

"Ми раді оголосити про подання заявки на умовний допуск нашої вакцини від коронавірусу Європейським агентством з лікарських засобів для використання для підлітків у ЄС", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

This morning, we announced that we have submitted for a conditional marketing approval (CMA) for our COVID-19 vaccine in adolescents with the European Medicines Agency (EMA). Read more: https://t.co/MMhECfhABr pic.twitter.com/sBss97JG6O