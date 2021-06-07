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Moderna подала свою вакцину на затвердження у ЄС для щеплення підлітків

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Moderna подала свою вакцину на затвердження у ЄС для щеплення підлітків

Понеділок, 7 червня 2021, 17:14

Американська фармкомпанія Moderna подала свою вакцину від коронавірусу на розгляд регулятора ЄС і отримання умовного дозволу на використання серед підлітків.

Про це компанія оголосила 7 червня, пише "Європейська правда".

"Ми раді оголосити про подання заявки на умовний допуск нашої вакцини від коронавірусу Європейським агентством з лікарських засобів для використання для підлітків у ЄС", - заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель. 

Також була подана заявка до регулятора Канади і готується заявка до американського FDA.

Нагадаємо, на цей час у ЄС отримала затвердження для використання для підлітків одна вакцина - компаній-партнерів Pfizer-BioNTech.

Водночас Європейський центр профілактики та контролю захворювань, агентство ЄС зі штаб-квартирою в Стокгольмі, рекомендувало державам ЄС спочатку пожертвувати вакцини бідним країнам замість вакцинувати своїх підлітків.

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