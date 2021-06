Moderna подала свою вакцину на утверждение в ЕС для вакцинации подростков

Американская фармкомпания Moderna подала свою вакцину от коронавируса на рассмотрение регулятора ЕС и получение условного разрешения на использование среди подростков.

Об этом компания объявила 7 июня, пишет "Европейская правда".

"Мы рады объявить о подаче заявки на условный допуск нашей вакцины от коронавируса Европейским агентством по лекарственным средствам для использования для подростков в ЕС", - заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.

