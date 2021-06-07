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Moderna подала свою вакцину на утверждение в ЕС для вакцинации подростков

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Moderna подала свою вакцину на утверждение в ЕС для вакцинации подростков

Понедельник, 7 июня 2021, 17:14

Американская фармкомпания Moderna подала свою вакцину от коронавируса на рассмотрение регулятора ЕС и получение условного разрешения на использование среди подростков.

Об этом компания объявила 7 июня, пишет "Европейская правда".

"Мы рады объявить о подаче заявки на условный допуск нашей вакцины от коронавируса Европейским агентством по лекарственным средствам для использования для подростков в ЕС", - заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель. 

Также была подана заявка регулятору Канады и готовится заявка американскому FDA.

Напомним, в настоящее время в ЕС получила утверждение для использования для подростков одна вакцина - компаний-партнеров Pfizer-BioNTech.

В то же время Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, агентство ЕС со штаб-квартирой в Стокгольме, рекомендовало государствам ЕС сначала пожертвовать вакцины бедным странам вместо того, чтобы вакцинировать своих подростков.

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