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Cанду оголосила про запуск Незалежного антикорупційного комітету

Понеділок, 7 червня 2021, 19:01

Президентка Молдови Мая Санду оголосила про запуск Незалежного антикорупційного дорадчого комітету - органу, який займатиметься розслідуванням та публічною комунікацією щодо корупційних справ найвищого рівня.

Про це оголосила пресслжуба президентки, пише "Європейська правда".

Новий орган буде також аналізувати перешкоди для ефективної боротьби з корупцією і надавати рекомендації для покращення законодавчої бази у цій сфері. 

"На жаль, державні інституції, завданням яких є попередження корупції і боротьба з нею, працюють значно повільніше, аніж корумповані групи, що розградають країну… Наші партнери розуміють, наскільки серйозною є ця проблема і готові допомогти нам", - заявила Санду на пресконференції.

Незалежний антикорупційний дорадчий комітет буде складатися з шести членів, з яких троє будуть молдовськими і троє - міжнародними експертами. Представниками від Молдови стали Аліна Раду, Тамара Разіна та Надія Хріптієвскі. З міжнародних експертів, до нього увійшли Джеймс Вассерстром (США), Лаура Штефан (Румунія) та Драго Кос (Словенія). 

Як зазначається, експертів відібрали у консультаціях з міжнародними організаціями, що спеціалізуються на боротьбі з корупцією.  

"Комітет сам по собі є результатом прохання президента до партнерів допомогти Молдові у боротьбі з корупцією", - зазначають у повідомленні. 

Діяльність Комітету буде здійснюватися за фінансової підримки ЄС, уряду США та інших донорів. 

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