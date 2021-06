Байден пригласил Зеленского посетить США в июле

Президент США Джо Байден намерен отстаивать суверенитет Украины на встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, сообщает "Европейская правда".

"Этот телефонный разговор планировался перед поездкой президента Байдена в Европу для встречи с президентом Путиным, и президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он твердо будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, Байден также пригласил президента Украины посетить с визитом США этим летом.

Позже появилось сообщение в Twitter украинского президента, в котором сообщается, что визит может состояться в июле.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США", - написал Зеленский.

