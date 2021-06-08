У Зеленського пояснили, чому змінили заяву щодо слів Байдена про ПДЧ для України

В Офісі президента України заявили, що підсумкове повідомлення за результатами телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена було зроблено "виходячи із загальної атмосфери переговорів", а пізніше почалися консультації сторін з уточнення "дипломатичних формулювань".

Про це у коментарі УНІАН розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Європейська правда".

За словами Подоляка, первинний "післярозмовний стейтмен" робився виходячи із загальної атмосфери розмови президентів й усних формулювань, що прозвучали. Зокрема й формулювань, які стосувалися подальшої можливої логістики вступу України до НАТО.

За його словами, тема НАТО надзвичайно спекулятивна і тому активно використовується в пропаганді сторонами, які категорично не зацікавлені в дійсному просуванні України цим шляхом.

"Саме тому важливо було позначити спільність позицій і спільність оцінок одразу за фактом розмови. Передати, скажімо так, атмосферу двостороннього тет-а-тет. А вже трохи пізніше, як це прийнято, почалися консультації сторін щодо уточнення саме дипломатичних формулювань.

На мій погляд, абсолютно робочий формат і абсолютно адекватні зміни. Немає жодних суттєвих підсумкових розбіжностей і близько. Інша справа, що реальний подив викликає спроба частини нашої спільноти активно "пройтися" по вкрай успішній телефонній розмові і, бодай трохи, применшити її цінність", - сказав Подоляк.

Як повідомлялося, Офіс президента України видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

"Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис", – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції "Axios".

Розмова Джо Байдена з Володимиром Зеленським відбулася 7 червня з ініціативи американської сторони.