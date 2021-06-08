У Зеленского объяснили, почему изменили заявление по словам Байдена о ПДЧ для Украины

В Офисе президента Украины заявили, что итоговое сообщение по результатам телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена было сделано "исходя из общей атмосферы переговоров", а позже начались консультации сторон по уточнению "дипломатических формулировок".

Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Европейская правда".

По словам Подоляка, первичный "стейтмент после беседы" делался исходя из общей атмосферы разговора президентов и устных формулировок, которые прозвучали. В том числе и формулировок, касающихся дальнейшей возможной логистики вступления Украины в НАТО.

По его словам, тема НАТО чрезвычайно спекулятивна и поэтому активно используется в пропаганде сторонами, которые категорически не заинтересованы в реальном продвижении Украины по этому пути.

"Именно поэтому важно обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двустороннего тет-а-тет. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок.

На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и совершенно адекватные изменения. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко. Другое дело, что реальное удивление вызывает попытка части нашего сообщества активно "пройтись" по крайне успешной телефонном разговоре и, хоть немного, уменьшить ее ценность", - сказал Подоляк.

Как сообщалось, Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантической интеграции Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили сообщение", - заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции "Axios".

Разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским состоялась 7 июня с инициативы американской стороны.