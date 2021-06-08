Международная операция против оргпреступности: 70 задержанных в Швеции, 49 в Нидерландах

В ходе глобальных полицейских рейдов против организованной преступности в Швеции задержали 70 человек, еще 49 - в Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заместитель директора Европола Жан-Филипп Лекуф заявил на пресс-конференции в Гааге, что в целом правоохранители 16 стран провели 700 рейдов и задержали более 800 подозреваемых, изъяв 8 тонн кокаина и более 48 млн долларов наличными и в криптовалюте.

"Эта международная коалиция... осуществила одну из крупнейших и самых сложных правоохранительных операций на сегодняшний день в борьбе с зашифрованной преступной деятельностью", - сказал Лекуф.

Чиновники не предоставили данных всех арестов в каждой стране, но шведская чиновница Линда Штааф заявила, что 70 человек были задержаны в Швеции, а нидерландский чиновник сообщил о 49 задержанных.

Среди привлеченных стран были Австралия, Австрия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Норвегия, Новая Зеландия, Шотландия, Великобритания, Германия и США.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала более 70 подозреваемых и обыскала более 150 мест в рамках этой глобальной операции.

Операция стала возможной после того, как Федеральное бюро расследований США и австралийские следователи взломали сеть, которую использовали преступники, и прочитали миллионы зашифрованных сообщений.

В рамках операции под названием OTF Greenlight / Trojan Shield следователи следили за тем, как члены мафиозных группировок, азиатских преступных синдикатов и уголовных байкерских банд планировали соглашения в отношении наркотиков, отмывания денег или убийств.