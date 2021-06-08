Радбез ООН підтримав кандидатуру чинного генсека ООН на другий термін

Рада безпеки ООН у вівторок підтримала кандидатуру чинного генсека Антоніо Гутерріша на другий термін на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Антоніо Гутерріш, 72-річний експрем’єр Португалії, обіймає цю посаду з 2017 року.

Рада безпеки рекомендувала Генасамблеї ООН призначити його на наступний п’ятирічний термін з 1 січня 2022 року.

На посаду претендували ще близько 10 осіб, але їх офіційно не висунула жодна зі 193 країн-членів організації.

Нинішній президент Ради Безпеки, естонський дипломат Свен Юргенсон, зазначив, що призначення Генасамблеєю скоріш за все відбудеться 18 червня.

Антоніо Гутерріш змінив на цій посаді свого попередника Пан Гі Муна у січні 2017 року, невдовзі перед початком президентської каденції Дональда Трампа, а у 2005-2015 роках був Верховним комісаром ООН у справах біженців.