Совбез ООН поддержал кандидатуру нынешнего генсека ООН на второй срок

Совет безопасности Организации Объединенных Наций во вторник поддержал кандидатуру действующего генсека ООН Антонио Гутерриша на второй срок на этом посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Антонио Гутерриш, 72-летний экс-премьер Португалии, занимает должность с 2017 года.

Совет безопасности рекомендовал Генассамблее ООН назначить его на следующий пятилетний срок с 1 января 2022 года.

На должность претендовали еще несколько человек, но их официально не выдвинула ни одна из 193 стран-членов организации.

Нынешний президент Совета Безопасности, эстонский дипломат Свен Юргенсон, отметил, что назначение Генассамблеей скорее всего состоится 18 июня.

Антонио Гутерриш сменил на этом посту своего предшественника Пан Ги Муна в январе 2017 года, вскоре перед началом президентской каденции Дональда Трампа, а в 2005-2015 годах был Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.