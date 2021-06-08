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В Греции планируют ввести обязательную вакцинацию для врачей

Вторник, 8 июня 2021, 20:28

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис дал понять, что правительство может сделать вакцинацию против Covid-19 обязательной для медицинских работников и лиц, осуществляющих уход в домах престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Выступая во время дебатов по законопроекту о создании цифрового Сovid-сертификата, он сказал, что усилия правительства по убеждению общественности в достоинствах прививки "скоро" будут заменены его "официальной позицией" об обязательной вакцинации работающих в больницах и поликлиниках, а также в отделениях по уходу за престарелыми.

"Правительство примет решение с осторожностью и с явным приоритетом в области общественного здравоохранения", - сказал он законодателям.

Национальная организация здравоохранения Греции (EODY) объявила во вторник о 1339 новых случаях заражения в стране по сравнению с 808 днем ранее, в результате чего общее число достигло 411 534.

Данные EODY также показали, что в больницах находился 381 пациент (средний возраст 68 лет) по сравнению с 392 днем ранее.

В то же время число смертей от Covid-19 выросло до 30 во вторник с 24 в понедельник, в результате чего общее число погибших достигло 12 331 человек.

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Греция Вакцины
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