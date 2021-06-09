США на рік продовжили санкції проти Білорусі

Президент США Джо Байден продовжив дію американських санкцій проти Білорусі, які було вперше запроваджено у 2006-му році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Дії та політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують становити незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та закордонній політиці США.

Через це, надзвичайна ситуація оголошена 16 червня 2006-го року має продовжити діяти після 16-го червня 2021-го року. Тому, у відповідності до розділу 202(d) Закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на рік надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405", - йдеться у тексті заяви, яка була оприлюднена Білим домом.

Санкції було запроваджено Джорджем Бушем-молодшим у 2006-му році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини і проведенням виборів, які міжнародна спільнота визнала недемократичними.

Рішення про продовження указу 13405 приймається щорічно. Якщо президент США не продовжує його дію через рік після підписання, протягом трьох місяців він автоматично втрачає силу. Минулого року тодішній президент США Дональд Трамп також продовжив дію цих санкцій.