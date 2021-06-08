Білорусь: посли ЄС наступного тижня схвалять санкції проти 7 осіб – ЗМІ

Посли ЄС наступного тижня схвалять санкції проти семи фізичних осіб і однієї компанії у зв’язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі 23 травня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС планують затвердити наступного тижня заморожування активів та заборону на отримання віз для 7 осіб та 1 компанії, які вважаються відповідальними за примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня" - написав він.

EU ambassadors look set to approve asset freezes and visa bans next week on 7 people & 1 entity deemed responsible for the forced landing of the #Ryanair flight on 23 May. A bigger sanctions list will follow + sectoral sanctions. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2021

За його даними, санкційний список в майбутньому буде розширений, а також будуть запроваджені секторальні санкції.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.