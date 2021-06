Білорусь: посли ЄС наступного тижня схвалять санкції проти 7 осіб – ЗМІ

Посли ЄС наступного тижня схвалять санкції проти семи фізичних осіб і однієї компанії у зв’язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі 23 травня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС планують затвердити наступного тижня заморожування активів та заборону на отримання віз для 7 осіб та 1 компанії, які вважаються відповідальними за примусову посадку рейсу Ryanair 23 травня" - написав він.

EU ambassadors look set to approve asset freezes and visa bans next week on 7 people & 1 entity deemed responsible for the forced landing of the #Ryanair flight on 23 May. A bigger sanctions list will follow + sectoral sanctions. #Belarus