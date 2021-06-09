США на год продлили санкции против Белорусси

Президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Беларуси, которые были впервые введены в 2006 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Из-за этого, чрезвычайная ситуация, объявлена ​​16 июня 2006-го года, должен продолжить действовать после 16-го июня 2021 года. Поэтому, в соответствии с разделом 202 (d) Закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622 (d)), я продолжаю на год чрезвычайную ситуацию, объявленную исполнительным указом 13405 ", - говорится в тексте заявления, которое было обнародовано Белым домом.

Санкции были введены Джорджем Бушем-младшим в 2006 году в связи с нарушением белорусскими властями прав человека и проведением выборов, которые международное сообщество признало недемократическими.

Решение о продлении указа 13405 принимается ежегодно. Если президент США не продлевает его действие через год после подписания в течение трех месяцев, он автоматически теряет силу. В прошлом году тогдашний президент США Дональд Трамп также продлил действие этих санкций.