Держсекретар США: Україна має всі інструменти, щоб рухатися до НАТО

Держсекретар США, відповідаючи на запитання щодо підтримки американською адміністрацією надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, заявив, що Україна має всі інструменти, необхідні для руху до Альянсу.

Про це він сказав протягом слухань у Конгресі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. На цей момент вона має усі необхідні інструменти, оскільки з часу створення Плану дій щодо членства було розроблено низку інших дуже важливих інструментів для допомоги країнам підготуватися до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму (Річна національна програма. – Ред.), від якої Україна отримує переваги", - сказав держсекретар США.

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"За нашою оцінкою, Україна має всі інструменти, необхідні для подальшого руху в цьому напрямку", - повторив Блінкен.

За його словами, надання самого ПДЧ має бути схваленим в повному консенсусі з іншими членами НАТО.

"Я думаю, що деякі країни підтримують це менше, ніж інші. Але незалежно від ПДЧ, Україна має інструменти, які необхідні їй для просування вперед до готовності для членства в майбутньому", - наполіг Блінкен.

Він підкреслив, що Україна, зі свого боку, повинна здійснювати кроки для забезпечення належного урядування та боротьби з корупцією, яка "з’їдає" її зсередини.

"Тож те, що ми також маємо бачити з боку України, це постійний прогрес і на цьому рівні", - заявив держсекретар США.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.

Про альтернативу ПДЧ читайте за посиланням: Чому Україні потрібна дорожня карта для вступу до НАТО.

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