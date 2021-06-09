Госсекретарь США: у Украины есть все инструменты, чтобы двигаться в НАТО

Госсекретарь США, отвечая на вопрос о поддержке американской администрацией предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, заявил, что у Украины есть все инструменты, необходимые для движения в Альянс.

Об этом он сказал в течение слушаний в Конгрессе, сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. На данный момент у нее есть все необходимые инструменты, поскольку со времени создания Плана действий по членству был разработан ряд других очень важных инструментов для помощи странам в подготовке к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу (Годовая национальная программа. - Ред.), от которой Украина получает преимущества", - сказал госсекретарь США.

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"По нашей оценке, Украина располагает всеми инструментами, необходимыми для дальнейшего движения в этом направлении", - повторил Блинкен.

По его словам, предоставление самого ПДЧ должно быть одобрено в полном консенсусе с другими членами НАТО.

"Я думаю, что некоторые страны поддерживают это меньше, чем другие. Но независимо от ПДЧ, у Украины есть инструменты, которые необходимы ей для продвижения вперед до готовности к членству в будущем", - настоял Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина, со своей стороны, должна осуществлять шаги для обеспечения надлежащего управления и борьбы с коррупцией, которая "съедает" ее изнутри.

"Поэтому то, что мы также должны видеть со стороны Украины, это постоянный прогресс и на этом уровне", - заявил госсекретарь США.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам

Об альтернативе ПДЧ читайте по ссылке: Почему Украине нужна дорожная карта для вступления в НАТО.

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