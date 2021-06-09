ЄС і США готуються припинити трансатлантичні торгові суперечки – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу та США мають намір на саміті в Брюсселі наступного тижня взяти на себе зобов'язання припинити трансатлантичні торгові суперечки та закликати провести нове дослідження щодо походження COVID-19.

Про це йдеться в проєкті комюніке саміту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Проєкт на семи сторінках, який бачило агентство, має на меті показати конкретні результати "нового світанку" у відносинах США і ЄС.

Проєкт, який обговорюватимуть посли ЄС у середу, передбачає припинення тривалої суперечки щодо субсидій виробникам літаків до 11 липня та скасування тарифів на сталь, введених три роки тому, до грудня.

Незважаючи на тиск американських груп металургійної галузі щодо збереження тарифів, накладених Трампом, у проєкті йдеться: "Ми зобов'язуємось працювати над тим, щоб скасувати до 1 грудня 2021 року всі додаткові / каральні мита з обох сторін, пов'язані з нашою сталлю та алюмінієм".

На саміті в Брюсселі обидві сторони планують домовитися про співпрацю щодо політики стосовно Китаю, а також закличуть провести нове дослідження витоків пандемії COVID-19, вперше виявленої в китайському місті Ухань, йдеться в проєкті.

У разі погодження спільна позиція щодо Китаю стане стимулом для адміністрації Байдена, яка прагне знайти друзів у протистоянні Пекіну, але заявила, що не змусить жодного союзника вибирати сторони.

До цього часу Євросоюз намагався підтримувати стратегічний баланс, який уникає відчуження або Китаю, або США.

Але військова експансія Китаю, його претензії на суверенітет на більшій частині Південно-Китайського моря та масові затримання мусульман-уйгурів на північному заході Китаю змінили настрої у Брюсселі.

"Ми маємо намір тісно консультуватися та співпрацювати з усього комплексу питань в рамках наших багатогранних підходів до Китаю, які включають елементи співпраці, конкуренції та системного суперництва", - йдеться в проєкті.