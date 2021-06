Посол ЄС прокоментував законопроєкт Зеленського про олігархів

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прокоментував законопроєкт про олігархів і наголосив на важливості зміцнення державних інституцій

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри українських громадян до державних інституцій і, що важливо, розкриття економічного потенціалу України на благо всього народу України", - написав Маасікас у Twitter.

2/3 We are aware of the draft bill on the prevention of threats to national security associated with the excessive influence of persons with significant economic or political heft in public life (oligarchs), submitted to @ua_parliament by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.