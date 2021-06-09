Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас прокомментировал законопроект об олигархах и подчеркнул важность укрепления государственных институтов

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институтам и, что важно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - написал Маасикас в Twitter.

2/3 We are aware of the draft bill on the prevention of threats to national security associated with the excessive influence of persons with significant economic or political heft in public life (oligarchs), submitted to @ua_parliament by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 9, 2021

Он отметил, что ЕС знает о законопроекте, внесенном в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским.

"Основное внимание необходимо уделять укреплению государственных институтов, таких как правоохранительные органы, в частности, судебной системе, антимонопольным органам, общественной телерадиовещательной компании и другим", - подчеркнул дипломат.

Зеленский недавно внес в Верховную раду законопроект об олигархах. Им предлагается определить олигархами лиц, соответствующих следующим критериям: являются участниками политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, имеют монополию на национальном рынке и обладают активами, превышающими один миллион прожиточных минимумов (около $83 миллионов по текущему курсу).

Также предлагается создать реестр олигархов. Основанием для внесения олигархов в реестр должно стать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).