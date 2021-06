Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас прокомментировал законопроект об олигархах и подчеркнул важность укрепления государственных институтов

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Укрепление государственных институтов должно стоять в центре этой борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия украинских граждан к государственным институтам и, что важно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа Украины", - написал Маасикас в Twitter.

2/3 We are aware of the draft bill on the prevention of threats to national security associated with the excessive influence of persons with significant economic or political heft in public life (oligarchs), submitted to @ua_parliament by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.