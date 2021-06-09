Партія Меркель збільшує відрив від "Зелених" у Німеччині - опитування

Правоцентристська коаліція Християнських демократів і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) нарощує свою перевагу "Зеленими" в рейтингах політичних партій.

Про це свідчать дані останнього опитування Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Опитування показало, що рейтинг ХДС/ХСС становить 27% - зростання на два пункти - в той час, як рівень підтримки "Зелених" впав на два пункти до 22%.

Всі інші партії залишилися без змін у порівнянні з показниками минулого тижня. Соціал-демократи та "Вільна демократична партія" набирають по 14%, "Альтернатива для Німеччини" - 9%, а Ліва партія - 6%.

Якщо ці цифри перетворити в реальні голоси на вересневих виборах, були б можливі три урядові комбінації: ХДС/ХСС і Зелені; так звана світлофорна коаліція "зелених", СДПН і Вільних демократів; і коаліція ХДС/ХСС, СДПН і ВДП.

Відрив кандидата від "зелених" на пост канцлера Анналени Бербок проти її суперників Арміна Лашета і Олафа Шольца зменшився. У порівнянні з попереднім тижнем вона втратила три пункти і рівень її підтримки становить 21%.

Лашета зараз підтримують 20% виборців (+1 пункт), а позиції Шольца покращилися до 16% (+2).

Forsa дає статистичну похибку в 2,5%.

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