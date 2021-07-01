Вакцина Curevac за результатами випробувань показала ефективність менше 50%

Вакцина від коронавірусу, розроблена німецькою фармкомпанією Curevac, за підсумками випробувань виявилася ефективною менш ніж на 50%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

30 червня компанія оголосила, що середня ефективність вакцини у всіх вікових групах склала 48%.

Це суттєво менше, ніж в інших препаратів, що вже використовуються в ЄС та США.

У віковій групі 18-60 років вакцина виявилась на 53% ефективною у запобіганні захворюванню з будь-якими симптомами та на 77% - у запобіганні помірному й важкому перебігу, і забезпечила повний захист від госпіталізацій та летальних випадків.

Водночас дані з групи 60+ в компанії назвали наразі недостатніми для того, щоб визначити ефективність.

У дослідженні брали участь близько 40 тисяч волонтерів з країн Європи та Латинської Америки.

При цьому, з проаналізованих 204 випадків захворювання коронавірусом серед вакцинованих волонтерів 86% належали до мутованих варіантів.

Вакцина Curevac зроблена за технологією мРНК, так само як німецько-американська BioNTech/Pfizer і американська Moderna.