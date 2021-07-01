Словаччина полегшила перетин кордону вакцинованим мандрівникам

Словаччина змінила правила перетину кордону, вакциновані мандрівники матимуть переваги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slovak Spectator.

Невакциновані мандрівники, що приїжджають до країни після 9 липня, повинні будуть зареєструватися в онлайн-формі eHranica, а потім самоізолюватись. Через 5 днів після прибуття вони можуть завершити самоізоляцію, пред'явивши негативний результат ПЛР-тесту.

Ті, хто був щеплений, матимуть виняток і зможуть уникнути самоізоляції.

"Будь-яка повністю вакцинована особа, яка повертається до Словаччини з-за кордону, буде автоматично звільнена від самоізоляції та тестування, як тільки зможе підтвердити вакцинацію за європейським або національним сертифікатом Covid-19", - заявив державний секретар міністерства закордонних справ Мартін Клюс.

Замість переліку зелених, червоних та чорних країн міністерства охорони здоров’я та закордонних справ підготують перелік країн з високим ризиком, до яких вони не рекомендують їздити. Він буде оновлюватися щотижня.

У період з 9 липня до 9 серпня усі транскордонні пасажири мають показувати на словацькому кордоні негативні результати ПЛР-тесту, виконаного не раніше, ніж за сім днів до перетину кордону. Після 9 серпня усі вакциновані транскордонні мандрівники зможуть уникнути обов’язково карантину лише після представлення сертифікату вакцинації. В іншому випадку від них вимагатиметься реєстрація в системі і подальший карантин, від якого можуть звільнити після отримання негативного результату ПЛР-тесту, зробленого на п’ятий день після перетину кордону країни.

В уряді Словаччини не приховують, що у такий спосіб вони намагаються збільшити кількість вакцинованих.