Словакия облегчила пересечение границы вакцинированным путешественникам

Словакия изменила правила пересечения границы, вакцинированные путешественники будут иметь преимущества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slovak Spectator.

Невакцинированные путешественники, приезжающие в страну после 9 июля, должны будут зарегистрироваться в онлайн-форме eHranica, а затем самоизолироваться. Через 5 дней после прибытия они могут завершить самоизоляцию, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста.

Те, кто был привит, смогут избежать самоизоляции.

"Любое полностью вакцинированное лицо, которое возвращается в Словакию из-за рубежа, будет автоматически освобождено от самоизоляции и тестирования, как только сможет подтвердить вакцинацию европейским или национальным сертификатом Covid-19", - заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Мартин Клюс.

Вместо перечня зеленых, красных и черных стран министерства здравоохранения и иностранных дел подготовят перечень стран с высоким риском, куда они не рекомендуют ездить. Он будет обновляться еженедельно.

В период с 9 июля по 9 августа все трансграничные пассажиры должны показывать на словацкой границе отрицательные результаты ПЦР-теста, выполненного не ранее чем за семь дней до пересечения границы. После 9 августа все вакцинированные трансграничные путешественники смогут избежать обязательного карантина только после представления сертификата вакцинации. В противном случае от них будет требоваться регистрации в системе и последующего карантина, от которого могут освободить после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на пятый день после пересечения границы страны.

В правительстве Словакии не скрывают, что таким образом пытаются увеличить количество вакцинированных.