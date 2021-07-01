У Німеччині дельта-штам складає половину усіх випадків коронавірусу

У Німеччині активно поширюється дельта-штам коронавірусу, який було вперше виявлено в Індії і який є значно заразнішим за інші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, у третій тиждень червня (14-20 червня) частка заражень дельта-штамом у Німеччині подвоїлася у порівнянні з попереднім тижнем та досягла 37 відсотків.

На думку експертів інституту, вже протягом поточного тижня цей варіант домінуватиме в країні і на нього припадатиме "щонайменше половина всіх нових інфікувань".

У таких країнах, як Великобританія, Португалія та Росія поширення дельта-штаму призвело до значного зростання кількості інфікувань.

Утім, у Німеччині загальний рівень захворюваності на COVID-19 в останні тижні поступово падає. За минулу добу в країні виявлено 892 заражень. З

а останні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч жителів зареєстровано 5,1 випадку зараження (днем раніше - 5,2). Найвищого значення цей показник досягав 22 грудня 2020 року - 197,6 випадків.