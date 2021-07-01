В Германии дельта-штамм составляет половину всех случаев коронавируса

В Германии активно распространяется дельта-штамм коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии и который значительно заразнее других.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в третью неделю июня (14-20 июня) доля заражений дельта-штаммом в Германии удвоилась по сравнению с предыдущей неделей и достигла 37 процентов.

По мнению экспертов института, уже на текущей неделе этот вариант будет доминировать в стране и на него будет приходиться "по меньшей мере половина всех новых заражений".

В таких странах, как Великобритания, Португалия и Россия, распространение дельта-штамма привело к значительному росту количества заражений.

Впрочем, в Германии общий уровень заболеваемости COVID-19 в последние недели постепенно падает. За минувшие сутки в стране выявлено 892 заражений.

За последние семь дней в расчете на 100 000 жителей зарегистрировано 5,1 случая заражения (днем раньше - 5,2). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 - 197,6 случая.