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У Чорне море зайшов італійський фрегат

Четвер, 1 липня 2021, 17:54

У Чорне море увійшов італійський фрегат Virginio Fasan F591, який є флагманом постійної морської групи НАТО SNMG2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Думську.

Під час проходження через Босфор в четвер вдень Virginio Fasan супроводжував турецький фрегат Barbaros F244.

Ймовірно, італійський фрегат теж увійде до складу ескадри, яка бере участь у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze в Чорному морі.

Італійський фрегат введений до складу ВМС в грудні 2013 року. На його борту - різне артилерійське, торпедного та ракетне озброєння, в тому числі протикорабельні і зенітні ракети.

Нагадаємо, російські десантні кораблі провели бойові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze.

Перед цим російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море.

Як відомо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня. 

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"

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