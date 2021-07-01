Австрія відкрилася для щеплених туристів з України, включно з китайською вакциною

Австрія з 1 липня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Відсьогодні для українців відкрилася Австрія. За умови повної вакцинації за 14+ днів до подорожі в’їзд вільний", - написав Кулеба.

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Відсьогодні для українців відкрилася Австрія 🇦🇹



За умови повної вакцинації за 14+ днів до подорожі в’їзд вільний. Детальна інформація — вже на карті МЗС: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Відповідно до інформації на сайті МЗС, можливий в’їзд без реєстрації та без карантину з сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому.

Визнані вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Також можливий в'їзд з негативним ПЛР-тестом, але після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

Пізніше в четвер стало відомо, що Нідерланди також дозволили в'їзд вакцинованим українцям.

Дивіться також наші відеопояснення про відкриття кордонів ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина дозволила в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою