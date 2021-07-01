Нідерланди відкрили кордон для щеплених українців, визнається вакцина з Китаю та Індії

Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд повністю вакцинованим українцям з туристичною метою, в тому числі з вакцинами китайського та індійського виробництва, які застосовують в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом", - написав Кулеба.

Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди🇳🇱



Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом.



Перелік визнаних вакцин та детальні умови в’їзду — вже на карті МЗС👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Відповідно до інформації на карті МЗС, Нідерланди впускатимуть туристів, які отримали повний курс однієї з наступних вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нідерланди приймають сертифікати, видані в рамках Європейського цифрового сертифіката COVID (DCC) та інших сертифікатів щеплень COVID-19 (виданих компетентними органами третьої країни), що включає такі дані: повне ім’я вакцинованої особи; цільова хвороба: SARS-CoV-2 або будь-який з його варіантів; вакцина проти COVID-19 або профілактика, затверджена EMA або зазначена в екстреному списку ВООЗ, назва продукту вакцини COVID-19; власник дозволу на продаж або виробник вакцини COVID-19.

Крім того, має бути зазначена дата щеплення із зазначенням дати кожної дози; держава-член ЄC або третя країна, в якій робили щеплення; видавник сертифіката.

Текст документу має бути однією з наступних іноземних мов: англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською.

Нагадаємо, Австрія з 1 липня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

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