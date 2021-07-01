Австрия открылась для туристов из Украины, привытих в том числе китайской вакциной

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал Кулеба.

#ВакцинуйсяТаМандруй ✈️



Відсьогодні для українців відкрилася Австрія 🇦🇹



За умови повної вакцинації за 14+ днів до подорожі в’їзд вільний. Детальна інформація — вже на карті МЗС: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Согласно информации на сайте МИД, возможен въезд без регистрации и без карантина с сертификатом (доказательством) о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.

Признанные вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Также возможен въезд с отрицательным ПЦР-тестом, но после въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Позже в четверг стало известно, что Нидерланды также разрешили въезд вакцинированным украинцам.

Напомним, Германия с 25 июня разрешила въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.