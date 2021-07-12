Автоматична зброя і гранати: в Австрії провели операцію проти банди байкерів-неонацистів

Поліція Австрії конфіскувала автоматичну зброю, кулі, ручні гранати, нацистську атрибутику і наркотики в ході операції проти членів неонацистських мотоциклетних банд на сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

В ході транскордонного розслідування діяльності австрійських і німецьких фашистських угруповань були проведені обшуки в дев'яти будинках.

Операція була проведена після того, як влада визначила "головного підозрюваного", ім'я якого ще не було названо, який планував створити неонацистську miliz der anständigen (ополчення шанованих людей), щоб "повалити систему".

Розслідування виявило мережу австрійських і німецьких неонацистів, пов'язаних з байкерськими бандами, і 14 підозрюваних перебувають під слідством.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер пообіцяв вжити додаткових заходів щодо викорінення екстремізму після рейдів і конфіскації автоматичної зброї.

"Я глибоко стурбований, коли у такої групи є повністю автоматична зброя або ручні гранати. Безперервне використання наших сил безпеки проти правого екстремізму має тривати без компромісів", - сказав він.