Автоматическое оружие и гранаты: в Австрии провели операцию против банды байкеров-неонацистов

Полиция Австрии конфисковала автоматическое оружие, пули, ручные гранаты, нацистскую атрибутику и наркотики в ходе операции против членов неонацистских мотоциклетных банд на востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В ходе трансграничного расследования деятельности австрийских и немецких фашистских группировок были проведены обыски в девяти домах.

Операция была проведена после того, как власти определили "главного подозреваемого", имя которого еще не было названо, который планировал создать неонацистскую miliz der anständigen (ополчение уважаемых людей), чтобы "свергнуть систему".

Расследование выявило сеть австрийских и немецких неонацистов, связанных с байкерскими бандами, и 14 подозреваемых находятся под следствием.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер пообещал принять дополнительные меры по искоренению экстремизма после рейдов и конфискации автоматического оружия.

"Я глубоко обеспокоен, когда у такой группы есть полностью автоматическое оружие или ручные гранаты. Непрерывное использование наших сил безопасности против правого экстремизма должно продолжаться без компромиссов", - сказал он.