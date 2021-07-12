У Греції заклади в приміщеннях можуть дозволити тільки для вакцинованих

Уряд Греції має намір дозволити доступ в приміщеннях в готельному секторі тільки вакцинованим людям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Минулого тижня уряд оголосив про свій намір створити заклади вільні від COVID або змішані, в готельному секторі, тобто, щоб вони приймали вакцинованих клієнтів, і тих, хто одужав, а також тих, хто ще здав ПЛР-тест.

Однак швидке відновлення випадків захворювання COVID-19 змінило плани, оскільки з'явилися ознаки того, що система змішаних місць може не спрацювати.

Цього тижня уряд вивчить, чи зможуть деякі заклади як і раніше вибирати "змішаний" варіант залежно від їх активності.

Наприклад, ресторани прийматимуть в закриті приміщення тільки повністю вакцинованих, а пляжні бари можуть бути змішаними.

Греція повідомила в неділю про 1465 нових випадків захворювання COVID-19 і п'ять випадків смерті. Число пацієнтів в лікарні становить 142 людини, і нові заходи спрямовані на те, щоб уникнути тиску на систему охорони здоров'я в розпал туристичного сезону.