В Греции заведения в помещениях могут разрешить только для вакцинированных

Правительство Греции намерено разрешить доступ в помещениях в гостиничном секторе только вакцинированным людям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На прошлой неделе правительство Греции объявило о своем намерении создать заведения, свободные от COVID или смешанные, в гостиничном секторе, то есть, чтобы они принимали вакцинированных и выздоровевших от COVID-19 клиентов, а также тех, кто еще сдал ПЦР-тест.

Однако быстрое возобновление случаев заболевания COVID-19 изменило планы, поскольку появились признаки того, что система смешанных мест не может работать.

На этой неделе правительство изучит, смогут ли некоторые магазины по-прежнему выбирать "смешанный" вариант в зависимости от их активности.

Например, рестораны будут принимать в закрытые помещения только полностью вакцинированных, а пляжные бары могут быть смешанными.

Греция сообщила в воскресенье о 1465 новых случаях заболевания COVID-19 и пяти случаях смерти. Число пациентов в больнице составляет 142 человека, и новые меры направлены на то, чтобы избежать давления на систему здравоохранения в разгар туристического сезона.