Іспанія використає 4,3 млрд євро з коштів ЄС на розвиток індустрії електромобілів

Іспанія планує інвестувати 4,3 мільярда євро в запуск виробництва електромобілів і акумуляторів в рамках великої національної програми, що фінансуватиметься в основному за рахунок фондів відновлення ЄС.

Про це заявив іспанський уряд у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Педро Санчес відзначив, що урядовий план, спрямований на стимулювання приватних інвестицій, буде включати весь виробничий ланцюжок від видобутку літію до збірки акумуляторних елементів і виробництва електромобілів.

"Для Іспанії важливо відреагувати і передбачити трансформацію в автомобільному секторі Європи", - сказав він, додавши, що, за оцінками уряду, приватний сектор може внести в цю ініціативу ще 15 мільярдів євро.

Після Німеччини Іспанія є другим за величиною виробником автомобілів в Європі і восьмим у світі.

З новою інвестиційною програмою, яка є частиною пакета обсягом 13 мільярдів євро, призначеного для забезпечення сталої мобільності, Санчес очікує, що внесок цього сектора в економічне виробництво до 2030 року досягне 15% у порівнянні з 10% зараз.

Програма включатиме 1 мільярд євро для посилення інфраструктури зарядки, додав Санчес.

Як один з основних бенефіціарів програми відновлення ЄС після пандемії обсягом 750 мільярдів євро, Іспанія отримає близько 70 мільярдів євро у вигляді грантів до 2026 року, щоб відродити свою економіку, яка сильно постраждала від кризи COVID-19.