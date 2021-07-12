Прем'єр Іспанії провів перестановки в уряді, змінив главу МЗС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оновив склад свого уряду, замінивши міністрів закордонних справ та юстиції, одночасно збільшивши представництво жінок та зменшивши середній вік уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Новий уряд передбачає, по-перше, оновлення поколінь, середній вік попередньої виконавчої влади становив 55 років, а в новому уряді - 50 років. Новий уряд ще більше посилить присутність жінок, відповідальних за міністерства. Раніше частка становила 54%, а сьогодні - 63%, що ще раз означатиме, що наша країна дає приклад у гендерній рівності", - заявив Санчес.

В рамках змін колишній посол Іспанії у Франції Мануель Альбарес замінив на посаді міністра закордонних справ Аранчу Гонсалес Лайю.

Надя Кальвіньо, яка зберегла свою посаду міністра економіки та цифрових трансформацій, стала першим заступником прем'єра замість Кармен Кальво.

Йоланда Діас, лідер Unidas Podemos, що входить до коаліції із партією Санчеса, була підвищена до другого віцепрем'єр-міністра, замінивши Пабло Іглесіаса, колишнього керівника партії, який у цьому році відійшов від активної політики.

Санчес також змінив міністрів освіти, транспорту і науки та інновацій

Зберегли свої портфелі глава МВС Фернандо Гранде-Маларска та міністр оборони Маргарита Роблес.

Урядові джерела заявили, що кадрові перестановки мали на меті політично зміцнити виконавчу владу після того, як Санчес помилував дев'ятьох каталонських політиків та активістів, ув'язнених за участь у незаконному референдумі в Каталонії.