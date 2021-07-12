Норвегія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти Білорусі

Норвегія вирішила приєднатись до останніх санкцій Євросоюзу проти Білорусі.

Про це у понеділок повідомило норвезьке МЗС, пише "Європейська правда".

"Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Білорусі у відповідь на порушення прав людини, які продовжують тривати. Режим повинен змінити свій провальний курс, звільнити всіх політичних в'язнів і вступити в справжній діалог з демократичними силами", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Norway has aligned with latest EU sanctions against #Belarus as a response to ongoing human rights violations. The regime must reverse its failed course, release all political prisoners and engage in a genuine dialogue with the democratic forces — Norway MFA (@NorwayMFA) July 12, 2021

Нагадаємо, Рада ЄС 21 червня затвердила рішення про заборону в'їзду і замороження активів 78 осіб і восьми компаній, пов'язаних з режимом Александра Лукашенка. У списку бізнесмени, а також члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та високопоставлені військові.

24 червня країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.