Норвегія приєдналась до останніх санкцій ЄС проти Білорусі

Норвегія вирішила приєднатись до останніх санкцій Євросоюзу проти Білорусі.

Про це у понеділок повідомило норвезьке МЗС, пише "Європейська правда".

"Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Білорусі у відповідь на порушення прав людини, які продовжують тривати. Режим повинен змінити свій провальний курс, звільнити всіх політичних в'язнів і вступити в справжній діалог з демократичними силами", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Norway has aligned with latest EU sanctions against #Belarus as a response to ongoing human rights violations. The regime must reverse its failed course, release all political prisoners and engage in a genuine dialogue with the democratic forces