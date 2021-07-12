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Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против Беларуси

Понедельник, 12 июля 2021, 18:14

Норвегия решила присоединиться к последним санкциям Евросоюза против Беларуси.

Об этом в понедельник сообщил норвежский МИД, пишет "Европейская правда".

"Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против Беларуси в ответ на нарушения прав человека, которые продолжаются. Режим должен изменить свой провальный курс, освободить всех политических заключенных и вступить в настоящий диалог с демократическими силами", - говорится в сообщении министерства в Twitter .

Напомним, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете на въезд и замораживание активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. В списке бизнесмены, а также члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

24 июня страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

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