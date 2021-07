Норвегия решила присоединиться к последним санкциям Евросоюза против Беларуси.

Об этом в понедельник сообщил норвежский МИД, пишет "Европейская правда".

"Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против Беларуси в ответ на нарушения прав человека, которые продолжаются. Режим должен изменить свой провальный курс, освободить всех политических заключенных и вступить в настоящий диалог с демократическими силами", - говорится в сообщении министерства в Twitter .

Norway has aligned with latest EU sanctions against #Belarus as a response to ongoing human rights violations. The regime must reverse its failed course, release all political prisoners and engage in a genuine dialogue with the democratic forces