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Зустріч Зеленського і Меркель тривала більше 4 годин

Вівторок, 13 липня 2021, 08:27

У Берліні в ніч на вівторок завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, головною темою яких було мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тільки що в Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка в цілому тривала понад 4 години", - повідомили в Офісі президента.

В Офісі президента також анонсували зустріч Зеленського із засобами масової інформації на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

"Деталі розмови президент розповість завтра, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі" Україна 30 ", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

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Зеленський Меркель
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