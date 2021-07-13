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Меркель: Украина должна остаться транзитером газа несмотря на "Северный поток-2"

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Встреча Зеленского и Меркель длилась более 4 часов

Вторник, 13 июля 2021, 08:27

В Берлине в ночь на вторник завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых было мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4 часов", - сообщили в Офисе президента.

В Офисе президента также анонсировали встреча Зеленского со средствами массовой информации на Всеукраинском форуме "Украина 30".

"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме" Украина 30 ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

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Зеленский Меркель
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