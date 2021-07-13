ЄС закликав Раду підтримати законопроєкт щодо змін в роботі Антимонопольного комітету

Європейський союз закликав Верховну раду підтримати законопроєкт щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, який розглядатиметься у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

"Законопроєкт 5431 сьогодні у першому читанні у Верховній раді. Це реальний шанс наблизити українське законодавство щодо конкуренції до Угоди про асоціацію. Розроблений за підтримки Європейського Союзу та США, законопроєкт може стати рішучим кроком до справедливішої, сильнішої української економіки, інтегрованої з ЄС", - йдеться у повідомленні.

🇪🇺Draft law #5431, in the 1st reading by @ua_parliament today, is a real chance to align 🇺🇦 competition framework with 🇪🇺🇺🇦 Association Agreement. Developed with support by by 🇪🇺 + 🇺🇸, it can become a true step forward for a fairer, stronger 🇺🇦 economy that is integrated with 🇪🇺 pic.twitter.com/fSlKPc0kyu — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 13, 2021

У парламенті вже заявили, що законопроєкт 5431 у разі ухвалення в першому читанні буде суттєво допрацьований до другого читання.

"Треба розуміти, що це перше читання, будуть враховані корективи різних комітетів. Зокрема, антикорупційний комітет висловився, що вбачає корупційні ризики. До другого читання всі ці ризики усуваються", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, один із авторів законопроєкту Олександр Корнієнко.

Видання "Наші гроші" зазначає, що законопроєкт 5431 визнаний корупційним Національним агентством з питань запобігання корупції. Категорично проти його прийняття виступили Асоціація правників України, Американська торгівельна палата та низка інших громадських і професійних асоціацій та експертів.