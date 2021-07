ЄС закликав Раду підтримати законопроєкт щодо змін в роботі Антимонопольного комітету

Європейський союз закликав Верховну раду підтримати законопроєкт щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, який розглядатиметься у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

"Законопроєкт 5431 сьогодні у першому читанні у Верховній раді. Це реальний шанс наблизити українське законодавство щодо конкуренції до Угоди про асоціацію. Розроблений за підтримки Європейського Союзу та США, законопроєкт може стати рішучим кроком до справедливішої, сильнішої української економіки, інтегрованої з ЄС", - йдеться у повідомленні.

🇪🇺Draft law #5431, in the 1st reading by @ua_parliament today, is a real chance to align 🇺🇦 competition framework with 🇪🇺🇺🇦 Association Agreement. Developed with support by by 🇪🇺 + 🇺🇸, it can become a true step forward for a fairer, stronger 🇺🇦 economy that is integrated with 🇪🇺 pic.twitter.com/fSlKPc0kyu