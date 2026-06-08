Трамп заявив, що Іран та Ізраїль прагнуть досягти перемир’я

Президент США Дональд Трамп на тлі посилення ударів між Іраном та Ізраїлем заявив, що сторони прагнуть досягти режиму припинення вогню та повідомив про продовження переговорів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що між сторонами тривають "завершальні переговори" щодо мирної угоди.

"Обидві сторони – Ізраїль та Іран – прагнуть негайного ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Тривають завершальні переговори щодо "миру", за умови, що на заваді не стануть невігластво чи дурість", – написав Трамп.

Президент США наголосив, що морська блокада Ірану американськими військовими триватиме в повному обсязі доти, доки не буде укладено "остаточну угоду" з Тегераном. Трамп додав, що справи "мають рухатися швидко".

В МЗС Ірану у понеділок попередили, що останній обмін вогнем між Іраном та Ізраїлем лише погіршить "хаотичний дипломатичний процес" із США та ще більше посилить підозри Тегерана щодо Вашингтона. Речник іранського Міністерства закордонних справ також звинуватив в обстрілі Сполучені Штати.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном.

Тим часом в Тегерані заявили, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.